Android Auto M a breve disponibile sulle automobili

[caption id="attachment_9073" align="alignleft" width="300"] Android Auto[/caption] Android Auto M release sarà integrato prossimamente nelle nuove vetture proprio per rendere i veicoli di trasporto indipendenti dagli smartphone. Nei prossimi mesi quindi tutto questo sarà inserito all’interno dei primi veicoli per cercare anche di tutelare gli automobilisti. Si annunciò questa iniziativa già tempo fa all’evento I/O 2014 che si è tenuto a fine giugno, si è spiegato inoltre che sarà messo a disposizione degli utenti che si trovano al colante tutto ciò di cui avranno bisogno senza dover interagire necessariamente con lo smartphone. Si va dall’intrattenimento musicale, alle chiamate per poi arrivare anche ai servizi di navigazione e comunicazione con le applicazioni. Inizialmente però per avere Android Auto M è richiesto avere come dispositivo Android 5.0 Lollipop che posi si connetterà automaticamente al sistema. I comandi di questa piattaforma sono sicuramente vocali proprio per non distrarre i conducenti del veicolo e quindi si sta pensando non solo a rinnovare la tecnologia delle automobili, ma anche di rendere più sicura e interattiva la guida. Non resta altro che attendere ulteriori notizie a riguardo per scoprire quando sarà possibile vedere la piattaforma sulle prime auto, anche se secondo alcune indiscrezioni si parla del primo trimestre del 2015, quindi questione di pochissimi giorni.