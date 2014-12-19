Android TV Launcher sarà disponibile sui Nexus Player

[caption id="attachment_8977" align="alignleft" width="300"] Android Tv[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni Android TV Launcher è su Google Play Store, avrebbe fatto inoltre il debutto soprattutto grazie ad alcuni dispositivi come Nexus Player che è stato prodotto in partnership da Google e ASUS. La Mountain View ha quindi presentato il progetto in occasione dell’evento di giugno I/O 2014 anche se si tratta di esperienze primitive e quindi che potrebbero fallire da un momento all’altro. Si è cercato inoltre di avere un buon riscontro anche se come già si evince dal nome si tratta di una tecnologia che è dedicata principalmente per l’intrattenimento domestico. Il primo prodotto su cui probabilmente vedremo questa Android TV è sicuramente il Nexus Player che sarà utilizzato tramite una connessione al televisore per poi effettuare l’accesso ad un catalogo per i film, i giochi ma anche tantissimo altro ancora. Queste sono le parole che sono state rilasciate dal team di sviluppatori a riguardo: “Android TV Launcher è il punto di riferimento per iniziare tutte le attività sul tuo dispositivo di intrattenimento Android TV. Il Launcher è ottimizzato in modo da mettere i contenuti al centro dell’attenzione: dai film per gli utenti occasionali al gameplay più coinvolgente. È tutto incentrato sul trovare e riprodurre contenuti senza difficoltà, fornendo un rapido accesso a tutte le feature che Android TV può offrire”.