Whatsapp continuano le segnalazioni per i bug

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2014

[caption id="attachment_8693" align="alignleft" width="300"]Whatsapp Whatsapp[/caption] Secondo quanto riportano dei commenti sul forum ufficiale di Whatsapp, ci sarebbero delle continue lamentele che riguardano i bug e le problematiche dell’applicazione. Si tratta di un problema difficile da identificare, quindi non si riesce bene a capire quale sia la reale portata del problema. Un quadro generale è sicuramente stato dato dalle lamentele degli utenti, anche se comunque bisogna comprendere molto di più. Pare che però non ci sarà nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, in quanto spesso e volentieri non ci si è preoccupati di rispondere alle polemiche, bensì di risolvere il problema limitandosi poi a dar el’annuncio della risoluzione. I blockout sono molti in quest’ultimo periodo, soprattutto da quando Facebook ha deciso di voler acquistare Whatsapp e proprio la sospensione ance di soli minuti dell’applicazione, pare che stia facendo innervosire molto gli utenti che lo utilizzano costantemente. Le segnalazioni degli utenti riportano inoltre che c’è l’impossibilità di rispondere ad un messaggio o addirittura nel poterli leggere, si parla quindi di una dimensione internazionale del problema che dovrà essere assolutamente risolto se non si vuole rischiare che gli utenti si innervosiscano a causa di questi continuo bug. Non resta quindi che attendere l’aggiornamento di sistema o la comunicazione dell’azienda dopo aver sistemato tutto.

