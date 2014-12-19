Oppo R5 il nuovo dispositivo ultrasottile

[caption id="attachment_9326" align="alignleft" width="300"] Oppo R5[/caption] Oppo R5 secondo alcuni dati è proprio il dispositivo più sottile del mondo con i suoi 4,85 mm di spessore che lo rendono eccezionale. Si tratta quindi di un dispositivo che non ingombra assolutamente e che ha dei potenziali e delle funzionalità importanti tranne che per l’assenza del jack audio da 3,5 mm. Secondo quanto dimostrano le indiscrezioni le caratteristiche sono: un bel display da 5,5 pollici Full HD, un processore octa – core Qualcomm Snapdragon 615 GHz e una GPU Ardeno 330. Sicuramente si parlerà di ottime funzionalità anche multimediali in quanto possiede una fotocamera da 13 megapixel con sensore Sony Emor IMX214, inoltre la fotocamera posteriore è anche in grado di registrare dei video in 4K mentre il secondo frontale ha 5 megapixel. La batteria è da 2000 mAh che garantisce una buona autonomia del dispositivo. Il sistema operativo infine è quello preinstallato al lancio, quindi ColorOS 2.0 che si basa sul sistema operativo dal robottino verde, ovvero Android 4.4 Kitkat. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie riguardo a questo nuovo e sottilissimo dispositivo Oppo R5 che sicuramente renderà felicissimi gli utenti che vogliono cambiare marchio ma soprattutto dispositivo dopo questo continuo alternarsi di Apple e Samsung.