Gresso Luxury il nuovo dispositivo di lusso con Android

Gresso Luxury è il nuovo smartphone con sistema operativo Android da ben 5000 dollari che è dedicato a tutti quelli che amano il lusso. Sicuramente il prezzo del dispositivo è molto alto, in quanto in euro si tratta di almeno 4000 euro e senza dubbio è eccessivo anche se bisogna tener conto che sarà prodotto in edizione limitata da 999 unità e assemblato interamente a mano dal team di sviluppatori e operatori, la scocca invece sarà arricchita da inserti in oro 18 carati e diverse altre finiture metalliche in PVD. Ovviamente come detto in precedenza sarà basato su sistema operativo Android e avrà delle particolari specifiche tecniche, ovvero: un display full HD da 5 pollici, un processore quad core da 1,5 GHz, 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB ed infine la fotocamera anteriore avrà un obiettivo da 5 megapixel mentre quella posteriore sarà di ben 13 megapixel. La connessione sarà disponibile in Wi Fi anche se non si sa ancora se ci saranno ulteriori possibilità, non resta altro quindi che attendere l'uscita di Gresso Luxury per poi decidere se acquistare o meno il dispositivo in questione che comunque ha un prezzo che si aggira intorno ai 4000 euro.