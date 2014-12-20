Lumia Moments il nuovo aggiornamento per i dispositivi
di Redazione
20/12/2014
[caption id="attachment_9335" align="alignleft" width="300"] Lumia Moments[/caption] Lumia Moments è la nuova app che riesce a convertire i video in immagini animate, è inoltre disponibile sui dispositivi Lumia 830, 930 e 1520 grazie all’aggiornamento Lumia Denim. Tutto questo progetto legato alle immagini è stato sicuramente effettuato per riuscire a rendere credibile i propri dispositivi presenti sul mercato, quindi per incentivare anche gli utenti ad acquistare il prodotto targato Lumia. Oltre comunque a queste applicazioni come Cinemagraph ecc ci sono delle novità che riguardano i sensori e nuove ottiche che sono state integrate dalla Microsoft. Oltre alla living images però su Lumia Moments è possibile estrarre dei contenuti presenti nelle registrazioni di Moment Capture sul proprio dispositivo. L’utente inoltre potrebbe anche utilizzare l’opzione Best Frame per salvare le immagini migliori nel proprio rullino e farle prendere vita. L’opzione Action Shot infine consente anche di aggiungere degli effetti stroboscopici per mostrare l’azione o una sfocatura per enfatizzare il movimento. Il rollout si questa app però è iniziato solo da alcune ore e a quanto pare ci vorrà un bel po’ per raggiungere i dispositivi ma se si ha la pazienza tutti prima o poi potranno usufruire di tutto questo. Basta attendere la notifica di aggiornamento ed effettuare l’upgrade dell’app.
Articolo Precedente
Android Wear si aggiorna per facilitare lo screenshot
Articolo Successivo
Gresso Luxury il nuovo dispositivo di lusso con Android
Redazione