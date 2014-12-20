Lumia Moments il nuovo aggiornamento per i dispositivi

[caption id="attachment_9335" align="alignleft" width="300"] Lumia Moments[/caption] Lumia Moments è la nuova app che riesce a convertire i video in immagini animate, è inoltre disponibile sui dispositivi Lumia 830, 930 e 1520 grazie all’aggiornamento Lumia Denim. Tutto questo progetto legato alle immagini è stato sicuramente effettuato per riuscire a rendere credibile i propri dispositivi presenti sul mercato, quindi per incentivare anche gli utenti ad acquistare il prodotto targato Lumia. Oltre comunque a queste applicazioni come Cinemagraph ecc ci sono delle novità che riguardano i sensori e nuove ottiche che sono state integrate dalla Microsoft. Oltre alla living images però su Lumia Moments è possibile estrarre dei contenuti presenti nelle registrazioni di Moment Capture sul proprio dispositivo. L’utente inoltre potrebbe anche utilizzare l’opzione Best Frame per salvare le immagini migliori nel proprio rullino e farle prendere vita. L’opzione Action Shot infine consente anche di aggiungere degli effetti stroboscopici per mostrare l’azione o una sfocatura per enfatizzare il movimento. Il rollout si questa app però è iniziato solo da alcune ore e a quanto pare ci vorrà un bel po’ per raggiungere i dispositivi ma se si ha la pazienza tutti prima o poi potranno usufruire di tutto questo. Basta attendere la notifica di aggiornamento ed effettuare l’upgrade dell’app.