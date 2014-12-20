Android Wear si aggiorna per facilitare lo screenshot

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Con Android Wear 5.0.1 si ha la possibilità di effettuare degli screen shot più semplici e il tutto grazie all’aggiornamento che è stato effettuato da Google. Il tutto è stato effettuato anche per rendere più semplice l’utilizzo del proprio smartwatch. Oltre a questa sono state introdotte anche altre tantissime novità che permettono così di personalizzare e migliorare il proprio dispositivo, ma c’è un’altra caratteristica che è inedita, non notata da molti ma sicuramente sarà molto utile per chi scrive notizie e guide che sono legate allo smartwatch. Questo significa che è stata introdotta la possibilità di catturare le immagini con uno screenshot in modo molto semplice, prima bisognava affidarsi ad ADB e il processo era più complicato, ad oggi invece basta lanciare l’app companion di Android Wear e aprire poi il Take wearable screenshot. Dopo pochi secondi poi ci sarà sul desktop del proprio dispositivo la notifica con l’allegato dell’immagine in questione, quindi quella che si è decisa di screnshottare. Non resta altro quindi che iniziare ad utilizzare questa nuova funzione per poi facilitare l’utilizzo delle funzionalità presenti sul proprio smartwatch o smartphone che possiede suddetto sistema operativo. L’aggiornamento è quindi disponibile, basta attendere la notifica o scaricare gratuitamente il file APK.