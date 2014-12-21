Google Drive si aggiorna con Open Document

[caption id="attachment_8915" align="alignleft" width="300"] Google Drive[/caption] Google Drive a quanto pare ha deciso di aprire Open Document, questìultimo consente di estendere la portata del servizio oltre i file Office. Questa opportunità è senza dubbio importante per tutti quelli che amano editare e archiviare questi tipi di file. Open Document è un formato aperto e standardizzato che permette anche di sfuggire ai limiti che sono imposti dai proprietari dei formati, avendo così a disposizione tutte le caratteristiche e le garanzie disponibili. Scegliere però un formato aperto non significa legare alla piattaforma il contenuto ma di renderlo solo più elastico e portatile senza badare ai limiti di cui sopra abbiamo parlato. L’annuncio da parte di Google Drive è stato inserito su Google Plus da Matt Cuttis che ha fatto notare questa piccola modifica. Questa piattaforma con tantissimi utenti quindi è in continua evoluzione proprio per consentire a tutti di essere aggiornati e di avere maggiori garanzie. Non resta altro che attendere ulteriori notizie a riguardo per poi iniziare ad usufruire del servizio offerto dalla Mountain View. Ulteriori informazioni saranno poi date sulla pagina ufficiale che spiegherà sicuramente anche come sfruttare al meglio questo nuovo servizio messo a disposizione per gli utenti che utilizzano la piattaforma per lavoro e non solo in quanto può essere utile anche per altri scopi.