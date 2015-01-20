Apple Watch, ha già un fratello presentato nel 1995
di Redazione
20/01/2015
L’Apple Watch se proprio si vuol essere pignoli, non è il primo orologio che è stato progettato dall’azienda da Cupertino, infatti esiste un altro modello che è stato presentato nel 1995. Questo orologio ha quindi 20 anni ed è sempre passato inosservato, ovviamente questo non ha ne sensori biometrici, non ha la possibilità di ricevere e far mandare messaggi istantanei ma soprattutto sul quadrante ci sono solo le lancette che segnano l’ora con ovviamente il design di Apple. L’orologio è in acciaio anodizzato e nel 1995 Steve Jobs decise di premiare alcuni dei suoi utenti con un gadget, quindi proprio questo orologio in questione. Si poteva avere questo regalo solo se si aggiornava il proprio MAC OS 7.5, uno dei classici dell’azienda dalla mela morsicata. Questo orologio inoltre nonostante fosse semplicissimo è stato apprezzato, tant’è vero che si poteva anche cronometrare, ma soprattutto la ghiera azzurra, le lancette colorate e il cinturino in gomma, hanno garantito un successo enorme, nonostante si trattasse di un semplice gadget. Quindi l’Apple Watch non è stato il primo vero e proprio orologio, anche se comunque per quanto riguarda la tecnologia, il primo è di gran lunga avanti rispetto al gadget in questione che comunque è stato apprezzato.
Articolo Precedente
La Apple è pronta a brevettare la tecnologia eye tracking
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6, il nuovo dispositivo in vetro
Redazione