La Apple è pronta a brevettare la tecnologia eye tracking

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"] iOS[/caption] La Apple stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che abbia deciso di brevettare l’eye tracking per iOS e OS X. Con questo nuovo tipo di tecnologia infatti si ha la possibilità di poter non solo sbloccare i propri dispositivi, ma anche di poter aggiungere tantissime nuove funzionalità in futuro. L’eye tracking però non è una nuova tecnologia, infatti era già presente nel 2012 e a quanto pare il sistema poteva essere sfruttato soprattutto per utilizzare lo sguardo dell’utente per non perdere tempo nella ricerca sullo schermo o per lo sblocco del dispositivo come detto anche in precedenza. Per poter avere questo tipo di tecnologia però, tutti i dispositivi Apple dovranno poi avere una particolare videocamera che sarà poi capace di tradurre il movimento degli occhi o uno spostamento del viso dell’utente. Tutto questo è possibile inoltre grazie alla possibilità di focalizzare lo sguardo su un’area specifica dello schermo che poi la videocamera tradurrà come la volontà dell’utente di effettuare un determinato movimento o una scelta dell’applicazione. Quindi non è per niente scontato che la società da Cupertino sia disposta ad inserire questo tipo di tecnologia tra i suoi più preziosi brevetti, utilissimi soprattutto per la produzione dei dispositivi di nuova generazione.