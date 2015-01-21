Caricamento...

Samsung Galaxy S6 non avrà un processore Snapdragon 810

Redazione Avatar

di Redazione

21/01/2015

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S6 non avrà al suo interno il chip Snapdragon 810, il tutto a causa delle temperature troppo elevate. Al suo posto quindi potrebbe essere utilizzato l’Enyos 7 Octa. Questo problema del chip era già noto, infatti la temperatura è sempre stata troppo elevata soprattutto quando si parlava di un valore di tensione che supera una certa soglia. Questo chip inoltre è stato introdotto all’interno dell’LG G Flex 2 di recente, e questo è stato annunciato al CES 2015, ma nonostante tutto la frequenza è stata fissata a 2 GHz, quindi nettamente inferiore alla massima consentita che è di ben 2,8 GHz. Questo sensore Snapdragon 810 però pare che sia una scelta obbligata per tutti quei modelli che sono di alta fascia che possiedono anche uno schermo quad HD e modulo LTE Cat. 9. Il Samsung Galaxy S6 quindi con il suo telaio in metallo e vetro, a differenza degli altri dispositivi potrebbe avere minore esperienza per quanto riguarda le emissioni termiche di un chip molto potente come lo Snapdragon e proprio per questo si opta per un chip diverso, ovvero l’Exynos 7 Octa che di solito è utilizzato per le varianti dei Galaxy venduti i Corea del Sud, e nonostante tutto non mostra di essere inferiore all’altro chip in questione.

Redazione

