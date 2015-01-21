Caricamento...

Arriva il nuovo dispositivo Samsung Galaxy Grand Neo Plus

21/01/2015

[caption id="attachment_9523" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Grand Neo Plus Samsung Galaxy Grand Neo Plus[/caption] Il Samsung Galaxy Grand Neo Plus, è un nuovo dispositivo che è stato lanciato sul mercato. Quest’ultimo ha come sistema operativo Android 4.4 KitKat già installato e anche un’interfaccia TouchWiz personalizzata. Le caratteristiche della scheda tecnica inoltre, pare che riportino un displai da ben 5 pollici con una risoluzione da 800 x 400 pixel e un processore quad core da 1,2 GHz. La RAM è pari a 1 GB mentre la memoria interna è di 8 GB, c’è però anche uno slot che consente di leggere la scheda micro SD fino a 64 GB per poter aumentare la capacità di lettura. La fotocamera del dispositivo in questione è dotata di 5 megapixel con un flash LED posizionato sul retro della scocca, mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale si parla di 2 megapixel e un sensore frontale anche per le videochiamate. La connessione è con modulo Wi – Fi, 3G e Bluetooth 4.0. La batteria è da 2100 mAh e il prezzo di mercato pare che sia fissato a 169 euro, inoltre le colorazioni disponibili del Samsung Galaxy Grand Neo Plus sono le classiche, ovvero quella bianca e quella nera. Non resta altro che scegliere il proprio dispositivo per poi effettuare l’acquisto.

