Xperia Z3 sarà disponibile in versione viola, ma solo ad HK

Xperia Z3 Stando a qunto riportano le ultime indiscrezioni, la Sony ha confermato che la società lancerà l'Xperia Z3 viola Diamond Edition ad Hong Kong entro la fine di gennaio. Il colore è stato tra le voci di corridoio per un bel po' di tempo, ma presto i consumatori saranno in grado di prenderne uno per se stessi. La nuova variante dello smartphone di fascia alta della Sony sarà a disposizione degli acquirenti della città di Hong Kong al prezzo di 640 dollari, e purtroppo per coloro che risiedono al di fuori della zona, non sarà possibile avere il dispositivo anche se non si sa se poi successivamente l'Xperia Z3 viola potrebbe arrivare in un secondo momento. Nel frattempo, non resta che assicurarsi e controllare che alcune foto sopra la pagina ufficiale di Facebook de Sony possa annunciare non solo l'entrata sul mercato, ma anche il prezzo finale del prodotto che anche se son state fatte supposizioni, non si ha del tutto la certezza. Quindi tutti gli appassionati del colore viola possono trovare il nuovo dispositivo a disposizione solo ed esclusivamente o almeno per ora, nella città di Hong Kong. Le altre novità ufficiali ovviamente sono disponibili sul sito oppure sulle pagine Facebook.