LG G Flex 2, il nuovo dispositivo presentato al CES 2015

LG G Flex 2 L'LG G Flex 2 è stato senza dubbio uno delle novità più interessanti a venire fuori al CES 2015, e ora sembra che il produttore coreano si prepari a rilasciare il telefono nel suo mercato interno. L'azienda dice che rilascerà il telefono in Corea il 30 gennaio ad un prezzo di 800.000 won quindi circa 738 dollari. Sono realmente tante le ambizioni della società LG che ha voglia di rilasciare il suo pezzo in tutto il mondo, anche se comunque non ci sono molte notizie su questo fronte. La società afferma semplicemente che il telefono vedrà un rilascio a volte dopo che è stato liberato nel suo mercato interno. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni pare che AT & T e Sprint , insieme a US Cellular e Vodafone sarà tra quelle aziende ad offrire il dispositivo in questione. Se in qualche modo qualcuno si è perso tutta la storia presentata al CES 2015, e si vuole sapere di più, non resta che consultare i video che riguardano appunto l'LG G Flez 2 oppure le caratteristiche presenti nella descrizione in quanto non tutti ovviamente hanno potuto partecipare all'evento e quindi poi conoscere per bene tutto ciò che riguarda questo fantastico e nuovissimo prodotto che a breve sarà sul mercato.