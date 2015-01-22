Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

LG G Flex 2, il nuovo dispositivo presentato al CES 2015

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9477" align="alignleft" width="300"]LG G Flex 2 LG G Flex 2[/caption] LG G Flex 2 L'LG G Flex 2 è stato senza dubbio uno delle novità più interessanti a venire fuori al CES 2015, e ora sembra che il produttore coreano si prepari a rilasciare il telefono nel suo mercato interno. L'azienda dice che rilascerà il telefono in Corea il 30 gennaio ad un prezzo di 800.000 won quindi circa 738 dollari. Sono realmente tante le ambizioni della società LG che ha voglia di rilasciare il suo pezzo in tutto il mondo, anche se comunque non ci sono molte notizie su questo fronte. La società afferma semplicemente che il telefono vedrà un rilascio a volte dopo che è stato liberato nel suo mercato interno. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni pare che AT & T e Sprint , insieme a US Cellular e Vodafone sarà tra quelle aziende ad offrire il dispositivo in questione. Se in qualche modo qualcuno si è perso tutta la storia presentata al CES 2015, e si vuole sapere di più, non resta che consultare i video che riguardano appunto l’LG G Flez 2 oppure le caratteristiche presenti nella descrizione in quanto non tutti ovviamente hanno potuto partecipare all’evento e quindi poi conoscere per bene tutto ciò che riguarda questo fantastico e nuovissimo prodotto che a breve sarà sul mercato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Galaxy Note 4, la batteria ha poca autonomia

Articolo Successivo

Xperia Z3 sarà disponibile in versione viola, ma solo ad HK

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019