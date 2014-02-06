Caricamento...

Samsung Galaxy Grand Duos 2 al prezzo più basso, ecco la migliore offerta

06/02/2014

[caption id="attachment_6583" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy Grand Duos 2 Samsung Galaxy Grand Duos 2[/caption] Samsung Galaxy Grand Duos 2 tra i modelli Android di fascia medi0-alta più apprezzati dagli utenti e, in queste ore, è possibile imbattersi nel prezzo più basso attraverso il sito Techmania.it. La piattaforma in questione, infatti, può avvalersi della migliore offerta possibile, grazie alla promozione recentemente lanciata a quota 349 euro, in riferimento alla versione del dispositivo di colore bianco. E' importante tener presente che l'offerta coinvolge un numero limitato di prodotti, se si pensa che nel momento in cui pubblichiamo sono disponibili circa venti pezzi, fino ad esaurimento scorte per il dispositivo in questione Tutti gli utenti che vogliono ottenere maggiori informazioni, per quanto concerne il Samsung Galaxy Grand Duos 2 disponibile al prezzo più basso in Rete, possono consultare la migliore offerta cliccando qui.

