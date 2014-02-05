Samsung Galaxy S5, ufficiale la data della presentazione

[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="450"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S5 sarà presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa il prossimo 24 febbraio, con un evento organizzato a Barcellona, in occasione di un appuntamento come il Mobile World Congress 2014. A sorpresa, dunque, non vi sarà alcun evento a Londra, a differenza di quanto è emerso in un primo momento, a conferma del fatto che l’azienda coreana intende bruciare le tappe per battere sul tempo i principali concorrenti, in primis Apple con il suo iPhone 6. Resta da chiarire quali saranno i punti salienti della scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S5, considerando che l’azienda, come sempre avviene in questi casi, non lascia trapelare nulla. Ancora pochissime settimane, dunque, e potremo mettere le mani sul nuovo Samsung Galaxy S5.