Samsung Galaxy S Advance, novità da Facebook

05/02/2014

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance riceverà mai l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2? E’ quello che si chiedono tantissimi utenti, anche quelli che fino ad ora hanno registrato la disponibilità dell’update solo via Odin, considerando che il firmware non è stato ancora distribuito via OTA, nella modalità preferita dagli utenti. Ebbene, la divisione italiana dell’azienda ha utilizzato un nuovo approccio all’interno della propria pagina Facebook:

“Ciao Simone, non appena ci saranno novità lo comunicheremo su questa pagina. Nel frattempo la tua domanda potrebbe interessare altre persone che possiedono lo stesso modello, ti invitiamo a postarla anche sulla nostra community, che trovi qui community.samsung.it. A presto.”
A breve avremo modo di saperne di più? Per adesso è impossibile prevedere quale sarà la data di uscita del discusso aggiornamento.
