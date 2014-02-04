Samsung Galaxy S3 Wind, l'operatore parla dell'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] E’ rimasta una sola versione del Samsung Galaxy S3, in Italia, che non ha avuto ancora modo di ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Dopo le novità emerse la scorsa settimana per coloro che sono in possesso di un modello marchiato Tim, infatti, a questo punto all’appello mancano solo i device brandizzati Wind. A tal proposito, l’operatore si è espresso così all’interno della propria pagina Facebook:

“Ciao Leo, ad oggi non abbiamo evidenza dal fornitore della data di rilascio del firmware. Tuttavia, se il tuo Smartphone non ha il logo Wind, dovresti far riferimento direttamente al fornitore”.

Appare improbabile, comunque, che la situazione non vada incontro ad una svolta durante il mese di febbraio. Insomma, pochi giorni ed il cerchio relativo all’aggiornamento Android 4.3 dovrebbe chiudersi una volta per tutte.