Samsung Galaxy S3 mini Tim, svelata la data di uscita di Android 4.3

04/02/2014

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Interessanti novità per quanto concerne il mondo dei Samsung Galaxy S3, con un particolare riferimento alla versione “mini”. In queste ore, infatti, Tim ha confermato che lo stesso Samsung Galaxy S3 mini riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 a partire da metà febbraio. L’operatore, nel dettaglio, si è così espresso all’interno della propria pagina Facebook:

“Ti confermiamo che è stato rilasciato l´aggiornamento per Samsung S3 (mod. I9300). Per quanto concerne il modello Samsung I9305 S3 LTE l´aggiornamento è previsto in uscita per metà febbraio. Buona serata da TIM”.
Riuscirà Tim a mantenere la promessa, alla luce del numero elevato di utenti che in questi mesi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 mini? Ancora pochissimi giorni e scopriremo a che punto sono azienda e compagnia telefonica.
