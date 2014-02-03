Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, duello dal 23 febbraio?

[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="450"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S5 al centro di un duello dal 23 febbraio, almeno secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore da un esperto del settore come Eldar Murtazin. Chi segue da vicino il mondo degli smartphone, sa che raramente la fonte in questione si sbilancia senza avere dato oggettivi per le mani, fermo restando tutto lo scetticismo che viene a crearsi in situazioni di questo tipo. Proprio la scorsa settimana, infatti, Samsung aveva lasciato intendere che la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S5 sarebbe avvenuta con un apposito evento organizzato a Londra, non prima del mese di marzo, mentre la commercializzazione vera e propria sembrava essere in agenda ad aprile. Sarà questo il colpo di scena che finirà con lo scombussolare l'intero mercato di fascia alta?