Samsung Galaxy S2, arriva la CyanogenMod 11

03/02/2014

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 potrebbe non ricevere mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, alla luce delle vaghe informazioni rilasciate sul tema da parte della stessa casa produttrice nell'ultimo periodo, ma, allo stesso tempo, coloro che si sono portati a casa il dispositivo possono iniziare a prendere seriamente in considerazione alcune alternative a dir poco significative. Come riportato da alcune testate di settore (clicca qui), adesso possiamo imbatterci nel primo rilascio ufficiale della CyanogenMod 11, basata addirittura su Android Kit Kat 4.4.2, segno inequivocabile che il dispositivo potrebbe fare anche un passo di questo tipo, se solo l'azienda coreana volesse. Quali saranno le prossime mosse da parte di Samsung, a proposito dello sviluppo di uno smartphone tanto popolare, come il Samsung Galaxy S2?

