Samsung Galaxy S3, Tim sull'aggiornamento via OTA

Da alcuni giorni a questa parte, è possibile effettuare l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 anche per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 brandizzato Tim, dopo diverse settimane di attesa per chi ha deciso di acquistare questa particolare versione del device. Allo stesso tempo, però, è necessario precisare che, almeno fino ad oggi, il target non è riuscito a portare a termine l'installazione dello stesso aggiornamento via OTA, modalità consigliata soprattutto agli utenti meno esperti. Ecco quanto affermato dall'azienda attraverso la propria pagina Facebook:

"Ciao, hai provato ad aggiornare il tuo device con kies? Prova e facci sapere se ci sei riuscito. Buona serata da TIM".

Insomma, dovrebbe essere necessario ancora qualche giorno che sia possibile chiudere l'aggiornamento in modo diretto, attraverso il proprio dispositivo.