Samsung Galaxy S3, disponibile un nuovo prezzo più basso

Samsung Galaxy S3

Novità molto interessanti, quelle che sono emerse in questo fine settimana a proposito del Samsung Galaxy S3. Il riferimento non è tanto alla questione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, quanto al prezzo più basso applicato da alcuni rivenditori per quello che resta uno dei dispositivi più popolari per gli utenti. In questo particolare contesto, ad esempio, possiamo far presente che il sito CPDistribution ha calato le proprie pretese a 255 euro, per quella che si può considerare una delle migliori promozioni di sempre da quando il device ha visto la luce, nel maggio del 2012. Insomma, nemmeno i recenti aggiornamenti software ha frenato la corsa al prezzo più basso, relativamente alla distribuzione di uno smartphone come il tanto apprezzato Samsung Galaxy S3, in attesa di novità su Android Kit Kat 4.4.2.