Samsung Galaxy S4, Android Kit Kat 4.4.2 possibile la prossima settimana
di Redazione
02/02/2014
[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive giorni di profonda incertezza, per quanto concerne i tempi di rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. Come molti sanno, è passato ormai quasi un mese da quando la casa produttrice ha avviato la medesima distribuzione per un device appartenente alla sua stessa fascia, vala a dire il Samsung Galaxy Note 3, mentre per lo smartphone tanto diffuso in Italia e nel resto del mondo non vi è ancora alcun segnale. Diversi addetti ai lavori, in queste ore, ipotizzano una possibile svolta la prossima settimana, ma ad oggi non vi sono dati concreti per sostenere questa tesi. Resta il fatto che, bug sugli accessori di terze parti escluso, i riscontri ottenuti dal Samsung Galaxy Note 3 con l'aggiornamento a bordo sono assolutamente incoraggianti.
