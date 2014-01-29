Samsung Galaxy S2, anche Tim preoccupa sull'aggiornamento Android 4.2.2

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 continua a far discutere parecchio, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2. E’ noto, infatti, che la casa produttrice non stia assumendo una posizione sulla faccenda, lasciando milioni di utenti in uno stato di incertezza e accentuando il malessere di un target ancora piuttosto speranzoso sull’argomento. Nello specifico, dobbiamo registrare che nelle ultime ore anche Tim ha detto la sua sulla questione, attraverso la propria pagina Facebook. La compagnia telefonica, infatti, ha fatto sapere che sta raccogliendo informazioni sul tema e a breve potrà sbilanciarsi sul possibile rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2. Insomma, anche in questo caso non resta che attendere una presa di posizione definitiva su una questione molto delicata.