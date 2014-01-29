Samsung Galaxy S Advance, prezzo più basso e aggiornamento: le ultime evoluzioni

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance anche in questi giorni non presenta novità importanti sull’aggiornamento Jelly Bean, mentre alcune indicazioni arrivano sul presto. A differenza di quanto abbiamo avuto modo di notare con altri dispositivi concepiti dal brand coreano, infatti, il prezzo più basso dello smartphone non è andato incontro a cambiamenti significativi in queste settimane, nonostante il colosso coreano abbia praticamente bloccato la distribuzione del firmware. Chi intende portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance, infatti, potrà farlo con un esborso di poco inferiore ai 170 euro, prendendo in esame le migliori offerte che sono disponibili in Rete. Insomma, un trend ancora una volta anomalo per il device, a testimonianza del fatto che sono diverse le domande alle quali sarà necessario garantire una risposta in tempi brevi.