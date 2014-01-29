Samsung Galaxy S4, nuovo rilascio dell'aggiornamento Android 4.4: i dettagli

[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="450"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto un nuovo firmware basato sull’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. Stiamo parlando della ROM ufficiale concepita per i dispositivi in commercio negli Stati Uniti, in riferimento alla versione brandizzata AT&T e, di conseguenza, quanto riportiamo non tocca in modo diretto il Samsung Galaxy S4 internazionale, distribuito in Italia e nel resto d’Europa. La particolarità di questo firmware, secondo quanto riportato da una fonte come SamMobile, consiste nel fatto che, successivamente, non sarà possibile tornare indietro ad Android 4.3, senza dimenticare qualche segnalazione relativa al riavvio indesiderato del dispositivo. Insomma, al momento potrebbe essere consigliabile attendere ulteriori novità ufficiali, per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento del sistema operativo per il tanto discusso Samsung Galaxy S4.