Samsung Galaxy S3 Wind, il punto su Android 4.3

Continua a tenere banco, in questi giorni, la situazione relativa agli aggiornamenti ufficiali per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3. In attesa di capire quali saranno i tempi necessari per andare incontro ad Android Kit Kat, vi è ancora un segmento di utenza che in Italia attende di toccare con mano l'aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando dei modelli marchiati Wind, per i quali la compagnia telefonica afferma di non avere ancora notizie dalla casa produttrice. Insomma, chi è in possesso di un Samsung Galaxy S3 Wind è destinato ad attendere ancora un po', prima di veder chiuso una volta per tutte la questione di Android 4.3. Come sempre, dunque, è Wind ad accumulare più ritardi rispetto agli altri operatori.