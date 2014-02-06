Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 Wind, il punto su Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Continua a tenere banco, in questi giorni, la situazione relativa agli aggiornamenti ufficiali per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3. In attesa di capire quali saranno i tempi necessari per andare incontro ad Android Kit Kat, vi è ancora un segmento di utenza che in Italia attende di toccare con mano l’aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando dei modelli marchiati Wind, per i quali la compagnia telefonica afferma di non avere ancora notizie dalla casa produttrice. Insomma, chi è in possesso di un Samsung Galaxy S3 Wind è destinato ad attendere ancora un po’, prima di veder chiuso una volta per tutte la questione di Android 4.3. Come sempre, dunque, è Wind ad accumulare più ritardi rispetto agli altri operatori.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, arriva la super offerta

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Grand Duos 2 al prezzo più basso, ecco la migliore offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015