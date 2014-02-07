Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, arriva la super offerta

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso è disponibile da alcune ore a questa parte sul sito Techmania.it, grazie al quale si può acquistare il noto smartphone con una spesa pari a 399 euro. E' arrivate proprio in queste ore la super offerta da parte del rivenditore che sta ottenendo sempre più consensi in Rete, con una promozione che, va detto, risulta essere valida per i modelli di colore bianco. In questo momento, nello specifico, all'interno dello store sono disponibili poco meno di cinquanta pezzi per chi ha messo nel mirino il Samsung Galaxy S4. Chi ancora non ha portato a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S4 ed è interessato alla promozione a prezzo basso per il popolare smartphone a breve dotato addirittura dell'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, può collegarsi a questa pagina.