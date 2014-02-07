Samsung Galaxy S4, primo link al download di Android 4.4.2

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha finalmente fatto il tanto atteso passo, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. E’ fondamentale precisare subito che si tratta non della versione del dispositivo che è in commercio in Italia, quanto del cosiddetto Samsung Galaxy S4 LTE-A distribuito in Corea, con plus che spaziano dalle prestazioni generali migliorate, fino ad arrivare al supporto per le stampe wireless e ad un’interfaccia rinnovata. Insomma, siamo al cospetto di una vera e propria svolta, che potrebbe avere conseguenze dirette anche in Italia a stretto giro, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice. Gli utenti che vogliono effettuare l’aggiornamento in questione via Odin, in riferimento al Samsung Galaxy S4 LTE-A, possono accedere a questa pagina.