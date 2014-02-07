Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, primo link al download di Android 4.4.2

Redazione Avatar

di Redazione

07/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha finalmente fatto il tanto atteso passo, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. E’ fondamentale precisare subito che si tratta non della versione del dispositivo che è in commercio in Italia, quanto del cosiddetto Samsung Galaxy S4 LTE-A distribuito in Corea, con plus che spaziano dalle prestazioni generali migliorate, fino ad arrivare al supporto per le stampe wireless e ad un’interfaccia rinnovata. Insomma, siamo al cospetto di una vera e propria svolta, che potrebbe avere conseguenze dirette anche in Italia a stretto giro, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice. Gli utenti che vogliono effettuare l’aggiornamento in questione via Odin,  in riferimento al Samsung Galaxy S4 LTE-A, possono accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 mini, compatibile con Android 4.4.2?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, arriva la super offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018