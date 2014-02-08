Samsung Galaxy S3 mini, compatibile con Android 4.4.2?
di Redazione
08/02/2014
[caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 mini prezzo[/caption] Non mancano le sorprese nell'elenco pubblicato in queste ore da SamMobile, con il supporto di una fonte come PhanAndroid. Grazie alle fonti, infatti, è stato possibile imbattersi in una nuova lista di modelli che dovrebbero ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. Andiamo a vedere più da vicino su quali device si è concentrata la fonte nel corso delle ultime ore:
- Samsung Galaxy Note 2 SGH-i317
- Samsung Galaxy S3 SGH-i747
- Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-t217a
- Samsung Galaxy S4 SGH-i337
- Samsung Galaxy S4 Active SGH-i537
- Samsung Galaxy Mega SGH-i527
- Samsung Galaxy S4 Zoom SM-c105a
- Samsung Galaxy Note 3 SM-N900a
- Samsung Galaxy Note 8.0 SGH-i467
- Samsung Galaxy S3 Mini SM-g730a
