Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 mini, compatibile con Android 4.4.2?

Redazione Avatar

di Redazione

08/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 mini prezzo Samsung Galaxy S3 mini prezzo[/caption] Non mancano le sorprese nell'elenco pubblicato in queste ore da SamMobile, con il supporto di una fonte come PhanAndroid. Grazie alle fonti, infatti, è stato possibile imbattersi in una nuova lista di modelli che dovrebbero ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. Andiamo a vedere più da vicino su quali device si è concentrata la fonte nel corso delle ultime ore:

  • - Samsung Galaxy Note 2 SGH-i317
  • - Samsung Galaxy S3 SGH-i747
  • - Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-t217a
  • Samsung Galaxy S4 SGH-i337
  • - Samsung Galaxy S4 Active SGH-i537
  • - Samsung Galaxy Mega SGH-i527
  • - Samsung Galaxy S4 Zoom SM-c105a
  • - Samsung Galaxy Note 3 SM-N900a
  • - Samsung Galaxy Note 8.0 SGH-i467
  • - Samsung Galaxy S3 Mini SM-g730a
Resta da capire se il colosso coreano riuscirà effettivamente a garantire anche al Samsung Galaxy S3 mini un aggiornamento di questo tipo, nonostante il modello sia ancora fermo addirittura ad Android Jelly Bean 4.1.2.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S4, confronto ben definito

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, primo link al download di Android 4.4.2

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015