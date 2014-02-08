Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S4, confronto ben definito

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è sempre più vicino al lancio ufficiale sul mercato, considerando che da più parti si parla della probabile presentazione a Barcellona il prossimo 24 febbraio. Logico che, a questo punto, in tanti finiscano col chiedersi quali saranno le principali caratteristiche del dispositivo, soprattutto se confrontato con il suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S4. In particolare, un personaggio autorevole come Eldar Murtazin ha parlato con decisione di un modello che dovrebbe godere di un display compreso tra i 5,25 e i 5,50 pollici, senza dimenticare la fotocamera da 16 megapixel e il processore Snapdragon 805, ben supportato da 3 GB di memoria RAM. In aggiunta, la batteria dovrebbe addirittura arrivare a ben 3200 mAh, in attesa di conferme ufficiali da parte della casa produttrice.