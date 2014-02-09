Samsung Galaxy S3, le ultime sul prezzo

[caption id="attachment_3615" align="aligncenter" width="384"] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto nel corso delle ultime settimane l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, ma il trend del prezzo più basso è sempre più interessante per gli utenti. Nonostante i plus legati al nuovo firmware, infatti, le condizioni economiche per portarsi a casa il popolare dispositivo sono sempre più vantaggiose, come emerge da una rapida ricerca in Rete. In particolare, adesso è possibile acquistare un Samsung Galaxy S3 affrontando una spesa pari a circa 274 euro, per una delle migliori proposte di sempre da quando il modello è stato lanciato sul mercato. Come sempre avviene in questi casi, non si può fare altro che attendere le prossime settimane, quando il prezzo del Samsung Galaxy S3 finirà inevitabilmente con l’abbassarsi ulteriormente, soprattutto dopo un evento come il Mobile World Congress.