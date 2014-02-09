Samsung Galaxy S4, ecco come ottenere lo sconto massimo

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Indicazioni estremamente interessanti, quelle che sono emerse durante la settimana che va a chiudersi, per quanto riguarda l’utenza che è intenzionata ad acquistare un Samsung Galaxy S4 o un Samsung Galaxy Note 3 mediante l’offerta che è stata pensata dalla divisione italiana dell’azienda, utile per ottenere fino a 200 euro di sconto, dando indietro il proprio smartphone (a patto che sia incluso nella lista dei modelli interessati alla promozione). Ebbene, pare che i modelli in grado di generare lo sconto massimo, pari alla cifra appena menzionata, siano proprio il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2, mentre con il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Note siamo a circa 50 euro in meno, fino ad arrivare allo sconto di 100 euro per i pezzi che appartengono alla fascia più bassa.