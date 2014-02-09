Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, ecco come ottenere lo sconto massimo

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Indicazioni estremamente interessanti, quelle che sono emerse durante la settimana che va a chiudersi, per quanto riguarda l’utenza che è intenzionata ad acquistare un Samsung Galaxy S4 o un Samsung Galaxy Note 3 mediante l’offerta che è stata pensata dalla divisione italiana dell’azienda, utile per ottenere fino a 200 euro di sconto, dando indietro il proprio smartphone (a patto che sia incluso nella lista dei modelli interessati alla promozione). Ebbene, pare che i modelli in grado di generare lo sconto massimo, pari alla cifra appena menzionata, siano proprio il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2, mentre con il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Note siamo a circa 50 euro in meno, fino ad arrivare allo sconto di 100 euro per i pezzi che appartengono alla fascia più bassa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S5 vs iPhone 6, azzardato un primo confronto

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, le ultime sul prezzo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018