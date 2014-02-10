Samsung Galaxy S5 vs iPhone 6, azzardato un primo confronto
di Redazione
10/02/2014
[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S5 ha già battuto l’iPhone 6? Sembrerebbe di sì, nonostante i due modelli non siano stati ancora presentati dalla casa produttrice (soprattutto quello di Apple è ancora distante dalla presentazione ufficiale). Ciò, tuttavia, non ha impedito agli analisti di KBD di dare vita ad un vero e proprio confronto a distanza tra i due dispositivi. Stando a quanto emerso dallo studio in questione, più in particolare, a fare la differenza potrebbe essere il processore Snapdragon da 2.5GHz o cota-core Exynos a 64-bit SOC, addirittura a 2GHz. A questo, poi, si aggiunge un display da 5.2 pollici e ben 3 GB di RAM, con guscio totalmente in metallo. Dovrebbe bastare già questo per fare la differenza in modo netto, rispetto alla scheda tecnica che verrà alla luce con il nuovo iPhone 6.
Articolo Precedente
Promozione Samsung Galaxy S4, prime polemiche
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, ecco come ottenere lo sconto massimo
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza
19/09/2017
Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!
29/08/2017
Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa
20/07/2017