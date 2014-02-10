Samsung Galaxy S5 vs iPhone 6, azzardato un primo confronto

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S5 ha già battuto l’iPhone 6? Sembrerebbe di sì, nonostante i due modelli non siano stati ancora presentati dalla casa produttrice (soprattutto quello di Apple è ancora distante dalla presentazione ufficiale). Ciò, tuttavia, non ha impedito agli analisti di KBD di dare vita ad un vero e proprio confronto a distanza tra i due dispositivi. Stando a quanto emerso dallo studio in questione, più in particolare, a fare la differenza potrebbe essere il processore Snapdragon da 2.5GHz o cota-core Exynos a 64-bit SOC, addirittura a 2GHz. A questo, poi, si aggiunge un display da 5.2 pollici e ben 3 GB di RAM, con guscio totalmente in metallo. Dovrebbe bastare già questo per fare la differenza in modo netto, rispetto alla scheda tecnica che verrà alla luce con il nuovo iPhone 6.