Promozione Samsung Galaxy S4, prime polemiche

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 3, come ormai noto a tutti, sono al centro di una promozione estremamente interessante, per tutti coloro che hanno messo nel mirino quelli che, a conti fatti, sono i modelli più avanzati tra quelli che sono stati lanciati sul mercato dal colosso coreano. In particolare, fino al 23 novembre sarà possibile acquistarli ottenendo uno sconto fino a 200 euro, consegnando a Samsung un modello che verrà ritenuto idoneo per la permuta. I primi commenti da parte degli utenti che hanno avuto modo di usufruire dell’offerta, però, non sono così interessanti, se si pensa che, secondo le testimonianze emerse, arrivare ad una valutazione massima, pari appunto a 200 euro, è un qualcosa che sfiora i confini della realtà. Samsung si pronuncerà ufficialmente?