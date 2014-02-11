Samsung Galaxy S4, news da Tim su Android 4.4.2
di Redazione
11/02/2014
[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="450"] Samsung Galaxy S4[/caption] E’ come sempre il Samsung Galaxy S4 uno dei dispositivi più discussi, a proposito dell’aggiornamento del sistema operativo. Milioni di utenti, in questi giorni, sono in attesa di una svolta a proposito di Android Kit Kat 4.4.2, con un particolare riferimento anche ad una delle versioni più vendute nel nostro Paese, vale a dire quella marchiata dalla compagnia telefonica Tim. Questo, nel dettaglio, quanto affermato dall’operatore:
“Ciao Niccolò, non abbiamo una tempistica precisa per il rilascio del firmware. Appena sarà disponibile verrai informato tempestivamente! Buona serata da TIM!”.Insomma, ad oggi è ancora presto parlare di una tempistica precisa per l’uscita del tanto atteso aggiornamento, ma la storia insegna che, solitamente, Tim non è proprio in prima linea sotto questo particolare punto di vista.
