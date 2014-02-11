Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, news da Tim su Android 4.4.2

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="450"]Samsung Galaxy Samsung Galaxy S4[/caption] E’ come sempre il Samsung Galaxy S4 uno dei dispositivi più discussi, a proposito dell’aggiornamento del sistema operativo. Milioni di utenti, in questi giorni, sono in attesa di una svolta a proposito di Android Kit Kat 4.4.2, con un particolare riferimento anche ad una delle versioni più vendute nel nostro Paese, vale a dire quella marchiata dalla compagnia telefonica Tim. Questo, nel dettaglio, quanto affermato dall’operatore:

“Ciao Niccolò, non abbiamo una tempistica precisa per il rilascio del firmware. Appena sarà disponibile verrai informato tempestivamente! Buona serata da TIM!”.
Insomma, ad oggi è ancora presto parlare di una tempistica precisa per l’uscita del tanto atteso aggiornamento, ma la storia insegna che, solitamente, Tim non è proprio in prima linea sotto questo particolare punto di vista.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S5, scopriamo la possibile versione Premium

Articolo Successivo

Promozione Samsung Galaxy S4, prime polemiche

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018