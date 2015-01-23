L'Apple Watch ha un'autonomia di ben 19 ore
di Redazione
23/01/2015
La batteria dell’Apple Watch pare che possa durare ben 19 ore dalla ricarica, ovviamente con un utilizzo normale mentre si parla di una riduzione a sole 2 ore per uno sfruttamento intenso delle capacità. Queste indiscrezioni sono trapelate negli ultimi giorni in quanto l’azienda da Cupertino non ha mai messo in chiaro le caratteristiche che riguardano questo particolare e nuovo dispositivo indossabile. Durante la presentazione però, lo stesso Tim Cook fece riferimento ad una ricarica quotidiana per il dispositivo, quindi stesso l’azienda potrebbe aver confermato la poca autonomia della batteria, nel momento in cui il dispositivo si trovasse sotto stress. In modalità stand – by invece, quindi senza accendere mai il display si parla addirittura di ben 3 giorni di autonomia. Queste notizie quindi non hanno reso felici gli utenti che avevano intenzione di acquistare il tanto atteso Apple Watch, anche se nonostante la situazione, molti hanno comunque intenzione di acquistare il dispositivo per scoprire al meglio di ciò che stiamo parlando. Addirittura si parla della riduzione di batteria per un semplice gioco ma ovviamente non si possono trarre delle conclusioni fin quando non si avranno le prime recensioni degli acquirenti, quindi per questo non resta che attendere ulteriori notizie ufficiali.
