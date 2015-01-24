L'HTC Desire 626 sarà presentato al MWC 2015 di Barcellona
di Redazione
24/01/2015
L’HTC Desire 626 pare che sia uno dei dispositivi che saranno presentati al MWC 2015 insieme all’HTC One M9. Tra le varie novità è stata inserita probabilmente anche la presentazione del Desire 826, quindi lo smartphone adatto a chi ama scattare selfie. A Barcellona quindi si potrebbe notare tanta nuova tecnologia dalla casa produttrice, parlando quindi di altri dispositivi di fascia media, anche se ovviamente non è arrivata nessuna conferma ufficiale quindi si parla sempre di supposizioni. Il dispositivo in questione dovrebbe avere un ampio schermo da 5 pollici con una buona risoluzione in HD e una memoria flash da ben 16 GB e una batteria da 2000 mAh. La fotocamera invece potrebbe essere proprio come quella del fratello Desire 826, mentre la camera frontale avrà 5 megapixel. Per la RAM si parla di due configurazioni diverse che si avranno in base al mercato in cui saranno venduti i dispositivi, in più si parla di un processore octa core Media Tek a 1,7 GHz con 2 GB di RAM o di un processore Qualcomm Snapdragon 410 a 1,2 GHz. Il sistema operativo dell’HTC Desire 626 infine, sarà proprio il vecchio Android KitKat 4.4 che però è aggiornabile alla nuova versione di Android 5.0 Lollipop.
Articolo Precedente
Il Galaxy Note 4 ha tante caratteristiche da conoscere
Articolo Successivo
L'Apple Watch ha un'autonomia di ben 19 ore
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy J6 2018 riceve Android 10
18/04/2020