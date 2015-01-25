Samsung Galaxy S6 e il fantastico display innovativo

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] La Samsung si dice pronta per la preparazione di una versione del Galaxy S6 che sarà caratterizzata da due display di bordo. Quest’ultimo ha prima debuttato nel tardo 2014 sul Samsung Galaxy Note. Il Galaxy S6 Edge, invece, condividerà molte funzionalità con il fratello maggiore, oltre a nuove funzionalità abilitate dalla stessa Samsung. Questo è quanto si evince dal sito dell’azienda: Il set di funzionalità software del Galaxy S6 Edge è molto simile a quello trovato sul Note Edge. Tuttavia, ci sono delle nuove caratteristiche per rendere il dispositivo sicuramente unico. Prima di tutto, si avrà la possibilità di attivare il pannello di controllo principale curva destra o sinistra, a seconda della mano utilizzata, poi c'è Glance Lighting, che accende l'area del desktop quando si riceve una chiamata o delle notifiche, con la capacità assegnare colori specifici ai contatti e non solo. Quindi, le chiamate e le notifiche da parte di persone importanti mostrerà l'illuminazione del colore indicato nella zona del display. Attualmente però questo potrebbe essere anche solo una voce, ma sicuramente arriveranno notizie ufficiali a riguardo in quanto non si possono trarre conclusioni senza esser certi di ciò che l’azienda vuole far conoscere ma soprattutto, di ciò che verrà prodotto appunto. Non resta quindi che attendere per sapere di più, ma soprattutto per scoprire dal vivo tutte le caratteristiche principali del nuovo dispositivo dell’azienda sud coreana, che assolutamente regalerà esperienze positive a tutti i suoi utenti e non solo.