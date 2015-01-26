Possibile acquisto delle azioni BlackBerry da parte di Samsung

[caption id="attachment_8719" align="alignleft" width="300"] BlackBerry Passport[/caption] Secondo alcune indiscrezioni la Samsung avrebbe avvicinato BlackBerry per un potenziale takeover valido ben 7,5 miliardi dollari. Questo quanto si evince da alcune fonti: "I dirigenti delle due società, che stanno lavorando con i consulenti, si sono incontrati la scorsa settimana per discutere riguardo ad una potenziale operazione, soprattutto è stato chiesto di non essere identificati in quanto perché le conversazioni sono private e tali devono rimanere". Si parla però del fatto che la Samsung ha proposto una fascia di prezzo di 13,35 a 15,49 dollari per azione. Le azioni di Black Berry però hanno aperto la giornata a 9,32 dollari e sono state scambiate sotto 10 dollari secondo le prime la notizie. BlackBerry ha rilasciato pero alcune risposte per mettere in chiaro la situazione, soprattutto per quanto riguarda le voci sopra riportate: "La società è a conoscenza di alcune notizie di stampa pubblicate oggi, rispetto ad una possibile offerta da parte di Samsung per l'acquisto di BlackBerry. Quest’ultima però non è impegnata in discussioni con Samsung rispetto a qualsiasi eventuale offerta di acquisto. La nostra politica non è sicuramente quella di commentare voci o speculazioni, e di conseguenza non intende commentare ulteriormente la situazione". Questo fa quindi capire che le voci non sono state affatto gradite dall’azienda.