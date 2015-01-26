Caricamento...

Google Play Store una piattaforma ricca di giochi

26/01/2015

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"]Google Play Store Google Play Store[/caption] Sul Google Play Store, ci sono due tipi di applicazioni giochi Android e altri. C’è quindi un elenco dei migliori giochi per il vostro smartphone o tablet Android. Tra quelli in aggiornamento è apparso Souls Wayward ed altri ancora nella top list. Il Google Play Store ha quindi rilasciato la sua lista dei migliori giochi dell'anno, parlando sia di app a pagamento e sia quelle gratis disponibili anche appunto per chi non ha intenzione di spendere credito. Si parla del primo in classifica chiamato Monument Valley, questo è un gioco che ha un prezzo di 3, 59 € ed è perfetto per chi si annoia durante pause brevi e non. C’è poi The Room Two che si tratta di un gioco di puzzle porta in un mondo misterioso, dove stanza dopo stanza si cerca di risolvere enigmi più complessi e trucchi vari. Clash of Clans che non è altro che un gioco di strategia che ha attirato utenti grazie alla grafica altamente creativa e il gameplay anche se non è del tutto sviluppata. C’è poi Reaper che è un gioco molto particolare che è una grande sorpresa con un universo fantastico, dei personaggi originali e e tanto altro ancora vince a mani basse e sicuramente merita di essere alto in classifica. Infine Souls Wayward dove l'atmosfera e la storia sono eccellenti. Il gameplay è fluido, e questo tipo di gioco, è sicuramente molto apprezzato.

