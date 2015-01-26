Dot Case View la cover speciale per HTC M8

[caption id="attachment_7854" align="alignleft" width="300"] HTC One M8[/caption] HTC M8 è un telefono abbastanza intrigante e innovativo soprattutto grazie al Dot Case View che svolge due funzioni in uno. In primo luogo, protegge il telefono con uno stile sicuramente adatto ai nostri giorni. E lo fa, consentendo anche informazioni e permettendo di interagire con il telefono, ma sicuramente in un modo molto diverso rispetto a quello che ci si aspetta. Il Dot Case View ha un przzo di circa 29,95 dollari ed è dotato di un magnete sulla copertina che è nascosto dietro il logo HTC. E una volta che il telefono riconosce quello che sta succedendo, riesce ad iniziare a far lampeggiare l'ora e il meteo sul display e sembra che una serie di punti possa splendere sulla parte anteriore della cover. Regolare il volume con il lembo chiuso, sarà possibile ed inoltre si potrà anche vedere chi sta chiamando, far scorrere verso l'alto o verso il basso per accettare o rifiutare la chiamata. Oppure, basta tenere il telefono vicino all'orecchio con la flip ancora chiusa per poi rispondere alla chiamata. Ne sono però tantissime altre ancora le funzioni disponibili grazie a questo nuovo tipo di cover, non resta altro quindi che acquistare questo fantastico prodotto non solo per proteggere il dispositivo M8, ma anche per poter poi usufruire delle sue funzioni.