Samsung Galaxy S5 vs LG G3, due colossi della tecnologia

Si parla di giganti dell'elettronica coreana, ovvero del Samsung Galaxy S5 e LG G3, entrambi competono in quasi ogni settore in cui operano. Nello spazio smartphone, però, la scaletta Android di Samsung rimane senza dubbio la migliore. Non solo l'azienda è produttrice di cellulari in tutto il mondo, ma si parla soprattutto di gamma Galaxy, che ha appunto guidato fino al Samsung Galaxy S5. L'azienda rappresenta anche il volto più familiare di Android agli occhi dei consumatori. L'LG ha avuto invece un inizio relativamente traballante nel mondo degli smartphone, ma la settimana scorsa è finalmente stato presentato il suo dispositivo più promettente, ovvero l'LG G3, soprattutto per quanto riguarda il mercato statunitense. Tutto questo grazie a caratteristiche accattivanti come un display da 5,5 pollici "quad HD" e un'impressionante fotocamera otticamente-stabilizzata, L'LG G3 inoltre rappresenta uno degli sfidanti più credibili per la Samsung. Ma il dispositivo Galaxy S5 in sé è sicuramente la punta dell'iceberg, una vera e propria soddisfazione quindi per il produttore di dispositivi, con un built-in cardiofrequenzimetro e sicurezza biometrica per l'avvio. Entrambi i dispositivi sono stati testati da molti utenti e si può soltanto dire che c'è un'alta concorrenza tra i due ma comunque la Samsung resta la numero uno, almeno per quegli utenti che amano anche alcune particolari caratteristiche.