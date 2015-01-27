Android 5.0 Lollipop sarà installato sull'LG G3

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] LG ha sorpreso gli amanti di Android, annunciando la sua intenzione di iniziare ad aggiornare il dispositivo LG G3 con Android 5.0 Lollipop a partire dalla prossima settimana. L'aggiornamento sarà disponibile in Polonia, prima di estenderlo poi ad altri territori. E a quanto pare sono trapelate un paio di build ed inoltre hanno iniziato a fare il giro online, dando modo di avere una prima impressione sul sistema operativo. Dopo l'avvio del firmware Android 5.0 Lollipop, il dispositivo G3 ha mostrato che è anche possibile aggiungere reti Wifi e account Google, e utilizzare la funzione Tap & Go per portare le impostazioni su da un altro telefono Android, se si desidera. Dopo di che, viene richiesto di installare roba specifici G3 come KnockOn. L'interfaccia utente LG non ha subito alcuna modifica visiva in questa build pre-release. Lo stile di KitKat rimane sui pulsanti e sullo schermo anche se non si può dire se che sarà vero per la build finale. E quindi il dispositivo LG funziona proprio come ha sempre fatto, con i widget contenuti in un rubinetto separato nel cassetto app. Il menu e app Recenti è stato ridisegnato in maniera corretta, e con l'eccezione di alcuni pulsanti dove questi ultimi appaiono identici a altri dispositivi Android.