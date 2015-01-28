ASUS Zenfone C è uno dei dispositivi Android a basso costo

[caption id="attachment_8208" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenFone[/caption] L’ASUS Zenfone C è uno smartphone Android di basso costo ma è caratterizzato da uno schermo di 4,5 pollici e un processore Intel Atom e da ben 1 GB di memoria RAM. Questo dispositivo però attualmente è destinato solo al mercato della Malesia, ed è inoltre anche molto vicino all’ASUS Zenfone 4 che è stato lanciato lo scorso anno. Il design è molto elegante e moderno e presenta anche delle dimensioni di 136,5 x 67 x 10,9 mm con un peso di 149 grammi. Il processore come detto in precedenza è Intel Atom Z2520 dual core da 1,2 GHz con una GPU PowerVR SGX544 e 1 GB di memoria RAM. La memoria interna è di 8 GB che è espandibile ovviamente con una micro SD fino a 64 GB. L’ASUS Zenfone C è un dispositivo di bassa fascia ma nonostante tutto ha tutte le caratteristiche di uno smartphone di alta fascia e quindi potrebbe sicuramente accontentare gli utenti più esigenti che però non sono disposti a spendere molto. La connettività è consentita tramite Wi – Fi, c’è anche la connessione 3G e quella Bluetooth 4.0, c’è inoltre anche la presenza di un GPS che consente di registrare quindi la posizione e di far funzionare perfettamente il navigatore all’interno.