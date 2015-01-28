Miezu M1 Note Mini, un nuovo dispositivo Android

[caption id="attachment_9567" align="alignleft" width="300"] Miezu M1 Note Mini[/caption] Miezu M1 Note Mini con un Display da 5 pollici è il nuovo dispositivo che è stato presentato. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di un display da 5 pollici e con una risoluzione di ben 1280 x 768 pixel, quindi 300 ppi. Le colorazioni disponibili sono ben sei e integra un processore quad core da 1,5 GHz. La RAM è di 1 GB e la memoria interna è da 8 GB che è anche espandibile grazie all’aiuto delle schede Micro SD. Il sistema operativo che è equipaggiato al suo interno è Android KitKat 4.4.4 KitKat che ovviamente è stato arricchito con l’interfaccia personalizzata Flyme che è stata sviluppata dallo stesso produttore. Tra le varie specifiche tecniche inoltre è possibile trovare anche la fotocamera posteriore da ben 13 megapixel e questo significa che le foto che si possono scattare sono realmente di ottima qualità. Non resta altro quindi che scoprire il prezzo ma soprattutto non resta che testare il dispositivo in questione per poi trarre delle conclusioni. Ovviamente queste ultime è possibile conoscerle solo dopo l’utilizzo e la prova dei Miezu M1 Note da parte degli utenti che poi successivamente rilasceranno i loro commenti sui vari siti a disposizione o sui forum.