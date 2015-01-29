Le statistiche dicono che Apple potrebbe superare la Samsung

[caption id="attachment_2117" align="alignleft" width="300"] Azioni Apple[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, la Apple pare che stia sorpassando la Samsung e di questo ne sono convinti gli analisti. La mela morsicata quindi si starebbe dimostrando una delle case produttrici più diffuse al mondo e il tutto grazie al dispositivo presentato a settembre, ovvero l’iPhone 6 e 6 Plus che con il nuovo design e sistema operativo hanno affascinato l’utenza. Quindi secondo dei calcoli sono stati venduti ben 74,5 milioni di smartphone, quindi una cifra altissima che sicuramente farà riflettere molto la rivale Samsung che da anni è in competizione con la casa da Cupertino. Infatti entrambe introducono di continuo tanti dispositivi rinnovati sul mercato, con lo scopo di attirare quanta più utenza possibile ma la Apple sta dimostrando di avere più dimestichezza nel campo degli smartphone di ultima generazione. Ad oggi però bisogna solo attendere i dati effettivi della Samsung che comunque non ha una percentuale bassa, anzi è tra i primi competitors nel mondo della telefonia e quindi potrebbero esserci delle sorprese, anche se stando a quanto riportano gli analisti la casa da Cupertino ha superato di gran lunga il record, lasciando così l’azienda sud coreana molto indietro rispetto a quanto potrebbe essere con i suoi dispositivi.