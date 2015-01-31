Caricamento...

Samsung Galaxy J1 il nuovo dispositivo di fascia medio bassa

31/01/2015

[caption id="attachment_9592" align="alignleft" width="240"]Samsung Galaxy J1 Samsung Galaxy J1[/caption] Il Samsung Galaxy J1 è un nuovo dispositivo con Android 4.4.4 ed è di bassa fascia con un display da 4,3 pollici. Quindi l’azienda sud coreana in attesa del modello più atteso dell’anno, ha voluto ai suoi utenti un nuovo dispositivo di fascia medio bassa, aggiornando così il suo catalogo di smartphone. Questo nuovo modello secondo le ultime indiscrezioni è disponibile in Malaysia e presto sarà affiancato anche dai suoi successori J3, J5 eJ7. La risoluzione del display del Samsung Galaxy J1 è di 480 x 800 pixel e integrerà un processore dual core da 1,2 GHz, avrà ben 512 MB di RAM e 4 GB di storage espandibile fino a 128 GB tramite micro SD. La fotocamera posteriore ha una risoluzione da ben 5 megapixel e permette anche di registrare dei video con risoluzione HD a 30 fps, la fotocamera frontale è invece di 2 megapixel e può essere anche utilizzata nella funzionalità Palm Selfie. La batteria è rimovibile e da 1850 mAh e riesce ad avere ben 10 ore di chiamate, 12 ore di connettività con WiFi e 40 ore di riproduzione audio. Non resta altro quindi che acquistare questo fantastico dispositivo Samsung di bassa fascia per avere un ottimo rapporto qualità prezzo.

