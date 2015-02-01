L'iPad Air Plus ha già delle custodie, si evince dalle immagini

[caption id="attachment_8685" align="alignleft" width="300"] iPad Air 2[/caption] L'iPad Air Plus pare che finalmente abbia avuto a disposizione le prime custodie, infatti le prime immagini sono spuntate sul web. Le custodie secondo le ultime indiscrezioni potrebbero ancheessere quelleper il tablet da 12,9 pollici che sarà presentato successivamente, in primavera. Ovviamente tutto questo però non può essere considerato una prova del lancio dei dispositivi, anche se comunque nonostante il tutto pare che l'estetica di queste custodie sia molto bella e che le tempistiche hanno spesso rispettato l'uscita dei dispositivi in questione. Le immagini però non riportano le dimensioni, ma ad occhio pare che gli iPad Air Plus saranno dotati di display da ben 12,9 pollici, quindi poco meno di un MacBook Air da 13. L'estetica ovviamente parla chiaro, e pare che sarà quasi un gemello del vecchio dispositivo Gli altoparlanti, secondo le immagini della custodia, saranno nell'estremità superiore ma anche in quella inferiore del device, per consentire di avere maggiore qualità dell'audio. Sarà disponibile anche il jack per le cuffie in alto a sinistra, mentre sulla destra ci sarà il tasto di accensione. Non resta altro che scoprire nuove indiscrezioni in base alle notizie che pian piano emergeranno e perchè no, magari attendendo anche quelle ufficiali dell'azienda in questione.